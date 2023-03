PILETIHINNA MÄÄRAB OSTJA ⟩ Ukrainale pühendatud heategevuskontserte tulevad andma muusikamaailma tipud

Esimene kontsert toimub 14. märtsil kell 18.00 koostöös Ukraina suursaatkonnaga. Lavale astuvad Kiievis sündinud muusikud Yevgeniy Kostrytskyy (viiul, Ukraina) ja Sasha Grynyuk (klaver, Ukraina/UK), kes esitavad Dvořáki, Chopini, Elgari, Silvestrovi ja Skoriki loomingut.

Yevgeniy Kostrytskyy on võitnud mitmeid konkursse, sh Pierre Lantierre rahvusvaheline viiuli ja kammermuusika konkurss ning Petar Konjovići nim rahvusvaheline kammermuusika konkurss. Ühtlasi on ta pälvinud eripreemia Jascha Heifetzi nimelisel rahvusvahelisel konkursil.

Ta on edukalt üles astunud paljudes Euroopa riikides, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja USA-s. Samuti on ta osa võtnud arvukatest muusikafestivalidest ning andnud kontserte solistina rohkem kui kahekümne orkestri ees. 2018. aastast on Kostrytskyy Bilkenti sümfooniaorkestri kontsertmeister. Kostrytskyy mängib itaalia pillimeistri Luigi Legnani viiulil, mis pärineb aastatest 1850–60.

Sasha Grynyuk on üle kümne rahvusvahelise konkursi ja tunnustuse võitja. Ta on pälvinud I preemia rahvusvahelisel Griegi nim klaverikonkursil ja BNDES rahvusvahelisel klaverikonkursil. Samuti on ta võitnud Guildhalli muusika- ja teatrikooli kuldmedali, mille omanike seas on varasemalt olnud interpreedid Jacqueline Du Pré ja Bryn Terfel.

Sasha Grynyuk on esinenud üle maailma paljudes mainekates kontserdisaalides, sh Wigmore Hall, Barbican Hall, Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Bridgewater Hall, Wiener Konzerthaus, Carnegie Hall, Teatro Real ja Salle Cortot.

Ta on soleerinud Londoni kuningliku filharmooniaorkestri, Bergeni filharmoonikute, Brasiilia sümfooniaorkestri ja Ukraina rahvusliku sümfooniaorkestri ees. Grynyuk on salvestanud CD Glenn Gouldi ja Friedrich Gulda muusikaga plaadfirmale Piano Classics, mis on pälvinud nii saksa ajakirja Piano News kui ka New York Classical Radio tunnustuse.

Ukrainale pühendatud heategevuskontserdid toovad lavale maailma tipud. Foto: Promopilt

Teisel kontserdil, mis toimub 16. märtsil kell 19.00, esinevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ukrainlastest üliõpilased ja nende sõbrad: Elena Brazhnyk (sopran, RO Estonia), Vladyslav Hrynevych (flööt), Dmytro Cherepov (viiul), Sophiia Yavorska (viiul), Mariia-Sofiia Dyka (viiul), Niklas Schröder (tšello), Kateryna Fyl (klaver), Maksym Trotsenko (klaver), Sophia Shcherbakova (klaver), Lea Leiten (klaver), ansambel Soli Deo Glori (Georg Maaten (viiul), Kristjan Kannukene (vioola), Oksana Lohinova (klaver)), EMTA koor ja koor „Pattern“ ning dirigent Illia Humeniuk. Kavas on ukraina heliloojad Lõsenko, Kosenko, Stankovitš, Skorik, Ljatošõnskõi, Honobolin, Šamo, Shcherbakova, Rodin, Silvestrov, Meitus ja Stetsenko.