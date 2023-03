Kahtlane missioon: Tom Cruise ohustab jääkarusid

Cruise’i meeskond püüab veenda Norra võime, et need lubaksid tal Arktika saarestikus asuvate Teravmägede aladel läbi viia filmivõtted, mille jaoks on vaja maandumisluba vähemalt 30 helikopterile. Teravmägesid haldava Norra valitsuse keskkonnaeksperdi Kristin Heggelundi hinnangul ei peaks külalised kohalikele loomadele meelehärmi põhjustama, kirjutab The Times.