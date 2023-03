«Kalev» nõudleb endale enim EFTAsid

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp nentis, et nominentide valimine ei olnud üldse lihtne, kuid valiku keerulisus näitab tema sõnul seda, et Eestis tehakse palju häid filme. Filmivaldkonna kohta ütles ta, et auhinda väärivaid filme on tegelikult palju. «Aga peame kõiki neid võrdsetel alustel vaatama,» sõnas Sepp.

«Mul on muidugi hea meel näha, et nominentide hulka on jõudnud ka filmid, mis on valminud Eesti Filmi Instituudi toetusega. Samas on mõned väga tugevad projektid valminud erakapitali toel ning isegi kui meie oleme andnud omalt poolt toetuse, on näha, et erakapital on juba rohkematesse projektidesse kaasatud,» lausus ta.