Ingomar Vihmarile on soome huumor olnud üha hingelähedane. Vihmaril on lavastusi kogunenud üle seitsmekümne, neist soome kirjanike loomingu põhjal tõhus tosin, vähe rohkemgi, kui sekka arvata meie kodustatud soomlane Mikä Keranen. Praegugi on Endla mängukavas Leea ja Klaus Klemola «Arktilised mängud» ja Hannu Mäkelä «Härra Huu».