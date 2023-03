Eestis jõuab esimest korda lavale Monteverdi taastatud ooper «Ariadnet otsides»

«Laval on ka haruldasi pille, mida sajandeid ei ole mängitud, näiteks arpanetta ühendab endas nii kandle kui ka harfi, tekitades väga kauni kõla. Ettekanne on lavastuslike elementidega, paljud kammerkoori lauljad teevad solistirolle kostüümides ja laulutekstid kuvatakse tiitritena, nii et kuulamist ja vaatamist on palju,» lisas Fischer.