Pornhubi saladused: maailma kuulsaima pornolehe telgitagused murtakse viimaks lahti

«Me teadsime seda filmi tegema hakates, et suur osa meie dokumentaali vaatajatest saavad olema Pornhubi regulaarsed külastajad, ükskõik kas nad seda tunnistavad või mitte. Teadsime samuti, et meie dokumentaali vaatavad inimesed, kes tunnevad lihtsalt uudishimu, mida pornotööstuse-teemaline dokumentaal Netflixis teeb,» ütles Yahoo Entertainmentile lavastaja Suzanne Hillinger. «Tundsin tegelikult suurt vastutust jutustada aus ja nüansirohke lugu, et mitte jätkata pornonäitlejate ja porno lihtsustamist ning sensatsiooniks puhumist. Seda juhtub pornotööstusega liigagi tihti. Me lootsime, et õnnestub kõigepealt inimesed vaatama meelitada ja siis neile üht-teist olulist õpetada.»