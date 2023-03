VÄLKARVUSTUS ⟩ Tanel Toomi uus ulmepõnevik: kas selline tulevik meid ootabki?

Filmi tegevus viib meid lähitulevikku, kus inimkonna mõtlematu tegutsemine on kaasa toonud drastilise kliimamuutuse ja ookeanide veetase on katastroofiliselt tõusnud. Maailma on jäänud vaid kaks suuremat kontinenti ja järjest tõusva veetaseme eest pagedes on hukka saanud miljardid inimesed.