Kaasaegseima elektroonilise muusika üritus «Glitch, please» tuleb taas!

«Tundub endalegi uskumatu, et nii mainekad produtsendid koos ühel üritusel Tallinnas esinevad, kuid juba ostetud lennupiletid kinnitavad, et justkui kättesaamatu unistus saab siiski kohe-kohe reaalsuseks,» kommenteerib ürituse korraldaja Karl Korts. «Kõik üritusel esinevad artistid on oma nišis absoluutsed meistrid ning olen väga uhke, et just selline esinejatenimistu kokku on saanud,» lisab ta.

Ars Dada on Norrast pärit helilooja ja produtsent, kelle loomingus kohtuvad breakbeatil põhinevad žanrid nagu jungle, IDM, breakcore ja drum'n'bass laiapõhjalisemate muusikastiilidega nagu jazz, reggae, metal ning klassikaline muusika. Ta on praeguseks avaldanud 5 albumit, 9 EP-d, mitmeid singelid ning esinenud mitmetel suurtel reivifestivalidel.

Äsja Hispaania tuurilt naasnud Submerged on USA päritolu drum'n'bassi produtsent, kes resideerub juba viimased 4 aastat Eestis. Tema diskograafiat vaadates võib öelda, et ta on muusikaliselt saavutanud kõik, mis vähegi võimalik - lisaks mitmetele sooloalbumitele on ta teinud plaate tuntud nimedega nagu Justin Broadrick (Godflesh), End.user, Buckethead, Kool Keith, Scorn jt, ning on oma karjääri jooksul tuuritanud Astanast São Pauloni ja Kiievist Brooklynini.

Oliotronix on Eesti juurtega Leipzigis resideeruv intrigeeriv glitch-muusika artist. Ta teeb muusikat peamiselt vanade mängukonsoolide ning muu elektroonikaga, mistõttu on ta helikeel on üsna toores ning kompromissitu. Juba varasemalt floppy diskil muusikat avaldanud artist avaldab oma järgmise albumi veelgi kummalisemas formaadis - vana mängukonsooli Game Boy mänguna.