Julgeme judiseda: Eesti filmifänn plaanib välja anda haarava õudusfilmiraamatu

Tamme sõnul on tema plaanitava raamatu ideaalseks lugejaks inimene, kes viitsib tekstiga kaasa mõelda, tunneb uudishimu ning avastamisrõõmu. «Ta peaks olema valmis selleks, et kõik mida ekraanilt näha saab, ei pruugi olla roosamannavahune. Võib-olla isegi hirmutav. Lugeja peaks aga olema valmis sellele hirmule näkku naerma.»

Kalver Tamm 2023. aasta Berliini filmifestivalil. Foto: Erakogu

Kalver Tamm näeb raamatut «Karta pole vaja» omamoodi sisseviskajana. «See raamat tundub eemalt vaadates võib-olla natuke pelutava välimusega lossi ees seisva elegantse härrasmehena, kes su rõõmsa naeratusega lossi ümbritsevasse labürinti suunab ja teele juhised kaasa annab. Ja kui sa siis sellest labürindist välja jõuad, avastad sa, et see on üks igavesti äge loss, lugematute arvu uhkete tubadega ja salasoppidega, uudistamist mitmeks eluajaks.»

Raamat räägib Tamme sõnul viiekümnest olulisest žanriikoonist, mis tema hinnangul on tegelikult häbitult väike number. «Selle võiks vabalt mitmekordistada, kuid ma usun, et ta annab ikkagi žanrist ülevaate, nii ajalises kui geograafilises plaanis. Inimestest, kes on olnud žanri sünni juures, filmidest, mis on žanrit mõjutanud. Annab kätte kondid mida omapäi edasi pureda.»