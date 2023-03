Kannabinõid tähistab kontserdiga uut videosinglit

Selle asemel, et niisama märatseda ja sind oma ilusate riffidega oimetuks taguda, haarab Kannabinõia kolmik sul käest ja viib su ilustamata teekonnale su enda mõistusesse, suunates võimsa valgusvihu kõikidesse nurgatagustesse, millele sul üksi võib olla raske läheneda. Tõenäoliselt oled tagasi tulles ikka sama inimene, aga sa ei saa päris täpselt aru, kas olid just kontserdil, saunas, happetripil või said pöörase orgasmi.

Bänd on tegutsenud üle kümne aasta, talletanud oma igapäevast inimkogemust ja tõlkinud selle puhtaks, ürgseks empaatiaks, mis on nii vali, nii metsik, et seda lihtsalt ei saa eirata. Nende muusikas segunevad doom’i elemendid, psühhedeelne rokk ja ambient’i helid, mis moodustavad ainulaadse ja võimsa kõlapildi.

Kannabinõid viimistleb oma jõulist lähenemist väsimatult ja seda on näha: bändi viimane stuudioalbum «3» võitis 2020. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta metalalbumi tiitli. Kannabinõid on käinud korduvalt tuuril Baltimaades ja Euroopas ning olnud Tallinn Music Weeki festivalil metalilava peaesineja.

Praegu tegeleb bänd koostöös Clockwork Stuudioga Eestist ning Studio Kekkoneni (Vesa-Matti Loiri (FI), Topi Saha (FI) ja Oranssi Pazuzu (FI)) miksimis- ja masterdamisgeeniustega Soomest oma värske albumi kallal. Ilmumine on plaanitud 2023. aasta sügisesse.