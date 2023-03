Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

Kontserdid toimuvad nii pealinnas, Tartus kui Laulasmaal ning on osaliselt kuulatavad ka Klassikaraadios ja EMP TV vahendusel festivali kodulehel.

Helena Tulve täpsustab selleaastast teemat veelgi: «Muusika kuulub inimeseks olemise juurde, nagu hingamine. Meile sageli tundub, et ei ole midagi hingamisest lihtsamat ja iseenesest mõistetavamat, aga samas kui hakkame iseennast keskendunult jälgima, siis võib selguda, et sügava hingamiseni on pikk tee. Eesti Muusika Päevade üks eesmärke ongi anda võimalus keskendumiseks ja ka hingetõmbeks koos muusikaga, muusikutega, muusikaarmastajatega.»