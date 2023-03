Teatri- ja muusikamuuseumis toimub vestlusring teatriprodutsentidega

Vestlusring toob fookusesse ameti, mis teatripubliku jaoks sageli nähtamatuks jääb, kuid kelle tööst sõltub teatris väga palju. Produtsendi vastutusala on väga lai, see on seotud nii eelarvete kui inimestega. Produtsenditöö nõuab otsustusvõimet ja kindlat närvi, oskust kuulata ja suutlikkust ennast kuuldavaks teha.

Mida on vaja, et olla produtsenditöö edukas? Milliseid olukordi on tulnud lahendada? Kuidas on töö ajas muutunud? Sellest ja rohkemast räägime vestlusringis, mida on oodatud kuulama kõik, keda huvitab teater ja selle korralduslik pool.