ARVUSTUS ⟩ Maailmavaade, mis jõuab kohale koos maailmalõpuga

Eestist pärit, ent 10-aastaselt koos emaga Prantsusmaale kolinud Katrina Kalda (snd 1980) on avaldanud seal alates 2010. aastast neli prantsuskeelset romaani. Tänu tõlkija Anti Saare ja kirjastuse Varrak tublile tööle on need kõik saanud suhteliselt kiiresti ja õiges järjekorras kättesaadavaks ka eesti lugejatele. Hiljuti jõudis eesti keelde neist viimane, 2021. aastal Prantsusmaal ilmunud «Metsiku maailma melanhoolia».