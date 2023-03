Enne lavastuse juurde jõudmist tuleks mainida Eili Neuhausi ja Aleksandr Ostrovski suhet, mis ei ole Rakveres alanud alles sel hooajal. Teatrisõbrad teavad, et Neuhausi armastus vene kultuuri vastu on kestnud juba pikemat aega ja sel kevadel 200. sünniaastapäeva tähistava Ostrovski loomingust on «Süüta süüdlased» Neuhausil Rakveres kolmas lavatükk. Lavastaja on meedias öelnud, et 1883. aastal kirjutatud «Süüta süüdlased» on tema hinnangul selline näidend: väga lihtne lugu, kus ema leinab poega, aga pole kaotanud lootust ja usku, et inimesed on head, ning peaks julgustama inimesi olema moraalsed, ausad ja küpsed.