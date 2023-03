INTERVJUU ⟩ Kannabinõid: liiga paljud bändid annavad pärast esimesi ebaõnnestumisi alla

Kannabinõid usub, et ära jäänud võimaluste ja raskuste pärast jonnimisel pole mõtet. Aitab ainult see, kui edasi liikumist jätkata. Fotol Jerl Norden.

Eesti stoner-doom metal’i ansambel Kannabinõid on kahtlemata üks ägedamaid kodumaiseid metal’i-bände. See, et nad surmkindlalt peale vahetu ja mürtsuvalt vinge albumielamuse ka põrutavat ja põrmustavat kontserdielamust pakuvad, vaid tõestab seda.