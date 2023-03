Juurikas. Lugu seltsimees Bortnikovist

Ühel kaunil päeval sisenes mitte vähem kaunis nooremeksekuutor Ivan Dmitritš Tšervjakov meeste tualetti, et kergendada põit, tühjendada soolt ja oksendada. Töö presidendi administratsioonis oli pingeline, organism reageeris probleemidele marulistelt, kuid seltsimees Tšervjakov ei nurisenud. Vastupidi, ta oli õnnelik, et on võimalus töötada Kremlis, kus varustamine oli ennesõjaaegsel tasemel ja osa palgast maksti dollarites.