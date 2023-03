Eestis etendub esimest korda muusikaline komöödia «Noor Frankenstein»

Muusikal «Noor Frankenstein» on segu Mel Brooksi pöörasest komöödiast ja Mary Shelley klassikalisest õudusloost. Peale surma pärandab «hull teadlane» Victor Frankenstein kogu oma maise vara lapselapsele Frederickile, kes aga oma perekonna kurikuulsast minevikust midagi kuulda ei taha. Loost, kus pärismaailm kohtub fantaasiaga, ei puudu huumor, tõeline sõprus ja ka armastus. «Seiklusliku koore all räägib lavastus iseendale tõe tunnistamisest, oma tegelikele soovidele ja unistustele järgnemisest. Samuti tõdemusest, et vahel võib su tõeline koht olla seal, kus ei oska oodatagi,» leiab mängulise muusikali lavastaja Jaanika Juhanson.

Esimest korda on lavastuse loomisesse kaasatud kutseline lavastusgrupp, kellele kõigile on see ka esimene kokkupuude Viimsi muusikaliteatriga – muusikalise lavaloo lavastab Jaanika Juhanson, lavakujunduse ja külluslikud kostüümid on loonud Kristi Leppik, valguskujunduse Märt Sell Rakvere teatrist. Liikumist juhib koreograaf Kristjan Rohioja. Muusikajuht on Viimsi muusikaliteatri raudvara Hille Savi. Stiilse grimmikujunduse teeb Triin Tulp koos oma meeskonnaga.