AK ⟩ Elu nagu ristsõnamõistatus

Aga niisugune mõistatus on ka kiri. Ega siis muidu kirjaoskus enne Lutherit üksnes valitute päralt olnud. See oli ikka suursündmus, kui 27. septembril 1822 teatas prantslane Jean-François Champollion, et on leidnud Egiptuses Rosetta linna lähedal asunud raidkirjadega basaltplaadi hieroglüüfteksti võtme, saladuse, mille ta omakorda avas kreeka keele kaudu.