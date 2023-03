MÕMMI JA AABITS 50 ⟩ Ahaa, ahaa, mul selge on A

Ei mäletagi, kuidas teletutvus Mõmmiga algas. Olen sündinud kümme aastat varem, minu aabits oli see kollase kaanega, kus koolijütsile lehvitavad karu ja jänes, aga mitte Mõmmi lugudest. Kui Ivo Eensalu Mõmmi esimest korda laulis: «Ahaa, ahaa, mul selge on A! Jajaa, jajaa, kui katus on A!», käisin juba kolmandas klassis.