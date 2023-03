UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Tanel Toomi ulmepõnevik saadab olulise hoiatuse

«Pr Chatterjee vs Norra» («Mrs. Chatterjee Vs Norway»)

Vaat see on huvitav kombinatsioon: tegemist on India filmiga, mille tegevus toimub Norras, aga võtted toimus hoopiski Eestis ning selles löövad kaasa mitmed Eesti näitlejadki, nende seas Kristjan Üksküla ja Tiina Tauraite. Filmi keskmes on Indiast pärit immigrandist ema, kes võitleb Norra kasupere-süsteemi ja kohaliku õigusmehhanismiga, et võita tagasi oma laste hooldusõigus.