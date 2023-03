NÄDALA FILM ⟩ Tippnäitlejatega põnevusmärulis pursib sarimõrvar eesti keelt

Moodne rahvatarkus teab öelda, et Netflix on inimestele sarimõrvarite kohta õpetanud rohkem, kui aabits on õpetanud tähti. Sellele vaatamata ei saa ikkagi vastu panna, kui Netflix tulistab järjekordse märguande, et veriselt tootmisliinilt on ilmunud uus krimidokumentaal või -põnevik, kus ohtliku roimari jälgi ajab rammestunud uurija. Uusima sellise krimipõneviku, «Luther: Langenud päike», teeb eestlaste jaoks eriti huviväärseks tõsiasi, et tippnäitlejate Idris Elba ning Andy Serkise kõrval astub väiksemas rollis üles noormees nimega Einar Kuusk.