NÄDALA PLAAT ⟩ Selge silmavaatega moodsa iseseisva naise eneseväljendus

See 13 palaga 43 minutit vältav materjal on ehk üks parimaid näiteid, mida popmuusika aastal 2023 suudab, ning siin ei tasu hetkekski unustada, et see 30-aastane isepäine ameeriklanna ei ole võimsa reklaamikampaania poleeritud produkt, vaid rabavalt andekas ning suurepäraste vokaalsete võimetega isiksus, kes ei eksperimenteeri mitte ainult heli, vaid ka identiteediga.

Minule saabus see äratundmine aastal 2015, kui ilmus 23 palaga, põhimõtteliselt olematu eelarvega tehtud üllatusalbum «Miley Cyrus and Her Dead Petz», mida ta jagas oma kodulehel tasuta. Jaa, muidugi, selle albumi võtmeprodutsent oli Flaming Lipsi hüperpsühhedeelikute aju Wayne Coyne, aga Miley oli siiski enamiku paladest ise kirjutanud ja paljud neist ka ise produtseerinud. Ja ma ei saa kuidagi lahti tundest, et alates sellest hetkest on hoopis see naisterahvas see, kes paneb produtsendid teda näitama täpselt sellise nurga alt, nagu ta tahab, jättes samas mulje, et tuleb nende ideedega kaasa. Produtsentide produtseerija, võiks isegi öelda.