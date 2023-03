Joaquin Phoenixi veidraim roll: Haapsalus linastub üks aasta oodatumaid filme

Kauaoodatud linateose levi algab 28. aprillil ja sama päeva õhtul jõuab see ka Haapsalus ekraanile. «Ari Aster on tõstnud oma varasemate filmidega ootused väga kõrgele,» ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

«Treileri põhjal võib oletada, et see on midagi hoopis teistsugust – igal juhul üllatavat,» ütles ta. Kõige veidramaks Asteri filmiks on seda olemasoleva info põhjal nimetatud ka paljudes filmiväljaannetes.