Tallinnas esineb õudusfilmidest inspireeritud Dance with the Dead

2012. aastal päikselises Californias Justin Pointeri ja Tony Kimi poolt asutatud projekt võtab inspiratsiooni 60date, 70date ja 80date filmidest ning retrospektiividest. Dance with the Deadi helipilt peegeldab nende vankumatut armastust süntesaatorite ja varajase metali kitarride vastu, mis on nende loomingus järjepidevalt esikohal.

See teeb bändist ühe eriilmelise koosluse, kelle kontserdi esiridade vahelt võid leida tagasihoidliku sündiarmastaja kui ka tõelise metalifänni. Dance with the Deadi muusika on täidlane, pandud kokku justkui dramaturgilise geniaalsusega ning selle taga peituv pulsseeruv bass ja rütm tagab tantsulise hinge, moodustades ideaalse kokteili mille saatel siivutult hommikuni tantsida.

Dance with the Deadi karjäär on kestnud nüüdseks juba kümnendi ning selle aja jooksul on California bänd andnud välja seitse täispikka stuudioalbumit, mis on kõik ükshaaval seigelnud süntesaatormuusika, metalihübriidide ja tantsugruuvide ääremaadel, tulemuseks aga peadpööritav muusika mille saatel ennast täiesti ära unustada. Tujukas, meloodiline, intensiivne ning kummitav — vähemalt nii ütlevad nad enda kohta.