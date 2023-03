Moodsa semiootika tähtteos ilmus nüüd ka eesti keeles

Kirjastuselt EKSA ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas Nelson Goodmani (1906–1998) raamat «Kunsti keeled», mille on tõlkinud Märt Väljataga. See on teedrajav käsitlus märgisüsteemidest, mida inimene oma maailma tunnetamiseks ja kujundamiseks kasutab. Lisaks igapäevasele asjaajamisele, teadusele ja tehnikale rakendatakse sümboleid kunstis: maalis, skulptuuris, arhitektuuris, muusikas, tantsus, kirjanduses jm.