Linastuvad EFTA nominendid: Eesti värske filmiparemik saabub kinoekraanile

«Kalev» on tõsielust inspireeritud spordidraama Kalevi korvpallimeeskonna teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimaste meistrivõistluste võitjatiitlile 1991. aastal. Film on nomineeritud kümnes kategoorias, muuhulgas parima meespeaosa valikus.

Kasseti avab Madli Lääne lühi-eksperimentaalfilm «Kallid reisijad». Eeva Mägi ooper-vestern «3. oktavi F» on ilmselt esimene sedalaadi katsetus Eesti filmis. «Triivides kaugusse» on psühholoogiline triller-draama, mis räägib loo kahe inimese lahkukasvamisest, mis leiab aset valeliku välismaailma ja ebakindla sisemaailma kokkupõrkel. «Heiki teisel pool» on must komöödia 23-aastasest Heikist, kes heidab oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval hoogsal peol ootamatult hinge ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega.

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2023 peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut. Gala korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS ja Kalev. Koostööpartnerid on OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Inspira ja Elisa Huub, Liviko, ID Production, RGB Baltic ja Apollo kino. Pidulikust galast toodab ülekande ERR, galat kantakse üle ETV vahendusel.