UHKED FOTOD ⟩ Queeni legendaarne kitarrist löödi rüütliks

5 Newsile antud intervjuus ütles May rüütliks löömise kohta: «Mulle tähendas palju, et kuningas mind rüütliks lõi. Meil on aastate jooksul palju jutuajamisi olnud. Tore oli tunda, et meie vahel on selline sõprus. Tunnen tema vastu sügavat austust. Tal on olnud raskeid aegu, aga tulnud nendele raskustele vastu suure väärikusega. Mulle meeldis see kontakt, mis meil hetkeks oli. Rääkisime omavahel vanaks jäämisest ning põlvitamisest, sest rüütliks löömisel pidin korraks põlvili laskuma. Mul ja kuningas Charlesil on nii mõndagi ühist ja loodetavasti saame edaspidigi sõbralikult läbi.»