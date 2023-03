Kõva pidu: üritustesari Labürint tähistab kuuendat sünnipäeva

«Kõigi nende aastate ja erinevate kohtade ning sündmuste juures on alati olnud Labürindi põhieesmärgiks tuua külastaja oma mugavustsoonist välja ning julgustada teda avastama midagi uut. Kuulaja tuuakse kohale juba usaldust äratavate artistidega ning selle kõrvale tutvustatakse erinevaid ekstravagantseid etteasteid,» selgitab Labürindi eestvedaja Arvid.

Aastate jooksul on Labürindi üritused toimunud Hallis, klubis 9/11, Suhkrumollis, Kultuuriklubi Kelmis ja Winklis. Külastajaid on nende kuue aasta jooksul olnud ligikaudu 15000 ning lisaks ligi 400-le kohalikule artistile on astunud üles esinejaid Inglismaalt, Ameerikast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Taanist ja Gruusiast.