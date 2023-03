Tänavu saanuks ta 100-aastaseks: Leida Laiuse mälestuseks avatakse pink

Elektriteatris ja Sõpruses on väljas Rahvusarhiivis talletatud fotodest valimik, mis avab omanäolise ja hinnatud režissööri loometöö telgitaguseid. Valimikust leiab üle 30 foto režissööri rohkem ja vähem tuntud filmide võtteplatsidelt. Vabamu muuseumis on avatud näitus «Välja ahju tagant! 150 aastat Eesti naisliikumiste ajalugu», kus võib näha Flo Kasearu skulptuuriseeriat olulistest naistest läbi Eesti ajaloo, nende seas on püstitatud ratsamonument Leida Laiusele.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on Leida Laiusel suur ja märgiline roll Eesti filmi ajaloos. «Leida Laius viibis tööasjus sageli Tallinnfilmi majas Harju tänaval ning kuigi tema kauaaegne elukoht oli küll Mustamäel, siis vähem teada on fakt, et ta elas lühikest aega ka kesklinnas, Ants Lauteri tänaval. Nüüd soovimegi üle tänava asuvas Lembitu pargis avada Leida Laiuse nimelise mälestuspingi, et teha talle ja tema loomingule suur kummardus,» ütles Haukanõmm.