Eesti kunstnik pääses rahvusvahelisele suurnäitusele

Xenia Joost osales ainsa eestlasena Dubais korraldatud rahvusvahelisel kunstinäitusel Art Connects Women (ACW) oma maaliga «Was It». Näitusele pääses vaid 112 naiskunstniku looming maailma eri paigust, s.h Euroopast, Ameerikast, Aafrikast ja Araabia riikidest. Suursündmusel võeti fookusesse võrdõiguslikkuse tähtsus. Näituse teema «Dear to Dream» käsitles naiste loovuse ja unistuste olulisust ning tõstis esile, et naised on võimelised saavutama võrdselt meestega kõike, mida soovivad.