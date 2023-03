Tartu Linnateater toob välja kohvikulavastuse «Lilled Algernonile»

Jenny Gordoni on sündinud erakordselt madala IQga ning teadlased valivad ta välja eksperimentaalseks ajuoperatsiooniks, mis tõstab tema intelligentsustaset kolm korda – sama protseduuriga õnnestus saavutada suurt edu valgel laborihiirel, kelle nimi on Algernon. Operatsiooni mõju ilmneb järk-järgult ja Jenny intelligentsus aina kasvab, kuni see ületab temaga eksperimenteerinud arstide oma. Näib, et on tehtud ülemaailmse tähtsusega avastus, kuni Algernoni seisund hakkab halvenema. Kas Jenny käsi käib niisamuti?