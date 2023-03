Vangimaja rokk: paljudel hittidel säranud trummar suri trellide taga

Gordon sattus vangi 1983. aastal, kuna mõrvas oma ema psühhoosi käigus. Trummar sai skisofreeniadiagnoosi ning eluaegse vanglakaristuse võimalusega tingimisi vabaks saada pärast 16 aastat, kuid Gordon ei ilmunud kordagi istungitele, et arutada tema tingimisi vabastamist. Seetõttu jäi ta vanglasse kuni oma surmani sellel aastal.

Los Angeleses üles kasvanud Gordonit peeti erakordseks muusikuks, kes hakkas trumme mängima juba teismeeas ning tuuritas 17-aastaselt Suurbritannias The Everly Brothersiga. Hiljem mängis ta koos Bobby Darini, Judy Collinsi, The Righteous Brothersi ja teistega. 60ndatel osales ta The Beach Boysi hittalbumil «Pet Sounds» ja The Byrdsi viiendal albumil «The Notorious Byrd Brothers».

Koos Eric Claptoniga lõi Gordon 1970. aastal ansambli Derek and the Dominos, mille suureks hittlauluks osutus suurejooneline «Layla». Just Gordon mängis «Laylas» kõlava kuulsa klaveripala, aga ka trumme. Tema tüdruksõber oli muusik Rita Coolidge, kes enda sõnul selle klaveripala kirjutas, kuid tema ja Gordoni suhe lõppes pärast seda, kui Gordon ründas Coolidge'it hotelli koridoris.

Lisaks eelmainitud bändidele osales Gordon trummarina Steely Dani armastatud albumil «Pretzel Logic» ja Harry Nilssoni albumil «Nilsson Schmilsson». Ühtlasi tuuritas ta Trafficu, Joe Cockeri, Frank Zappa, Alice Cooperi, Art Garfunkeli ja teistega.

Gordoni karjääri allakäik algas tema vaimse tervise kehvenemise tõttu. Gordoni sõnul hakkas ta peas hääli kuulma, mis esialgu olid sõbralikud ning andsid talle juhiseid, hiljem pidi ta aga tegema ohverdusi ning häälte nõudmistele kuuletuma. Sageli kuulis ta peas oma ema häält, mis teda piinas ning käskis tal vähem süüa. Gordon oli tüdruksõprade suhtes vägivaldne ning tal tekkisid probleemid heroiini ja alkoholiga, et vaigistada oma peas möirgavat müra. Vaatamata teiste inimeste sekkumisele ei jäänud ta ühegi ravi juurde püsima.