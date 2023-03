KUNINGLIK KÕMU ⟩ Prints Harry skandaalsed memuaarid ilmuvad eesti keeles

«Raamat ilmub ilmselt juunis,» sõnab kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter. Tänapäeva kirjastuse väljaantava raamatu eestikeelne pealkiri on «Varumees». Nimi on tõlge sõnast «Spare», millega prints Harry autobiograafia on ingliskeelses ruumis kasutusel. Harryga koostöös on raamatu kirjutanud ajakirjanik ja kirjanik J. R. Moehringer. Harry memuaaride müük on püstitanud erinevaid rekordeid, millest üks on läinud ka Guinessi rekordite raamatusse. Nimelt on autobiograafia «Spare» ilmumispäeval kõige rohkem eksemplare müünud raamat, mis ei ole ilukirjandus.