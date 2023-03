INTERVJUU ⟩ Eestis elav briti vanamuusikaguru Andrew Lawrence-King: purjetamises ja muusikas on nii mõndagi sarnast

Lawrence-King on vanamuusika absoluutne tipptegija, kelle 1998. aastal koos Paul Hillieriga (kes mäletatavasti on ka Filharmoonia kammerkoori peadirigent olnud) tehtud plaat «Bitter Ballads» oli ilmumise aastal rock-staar Elvis Costello ajakirjale Rolling Stone tehtud edetabelis tema aasta lemmikplaat. Nii et murdis mingis mõttes välja die-hard-fännide ja spetsialistide kitsamatest ringidest. Costellol, mainigem sedagi, on ka suurepärane ja laia ulatusega muusikamaitse.