ÜHENDATUD JÕUD ⟩ EKKM ja Kinoteater kutsuvad üheskoos ellu veel ühe aktsiooni

Solidaarsusavaldusena ja märgina kultuurivaldkondade vahelisest koostööst viivad EKKMi ja Kinoteatri meeskonnad läbi EKKMi jaoks igakevadise talgupäeva, et muuseum saaks aprillis alustada järgmist näitusehooaega. EKKMi maja kui endine Tallinna elektrijaama abihoone on soojustamata ja selle halva seisukorra tõttu püsib muuseum kõige külmematel talvekuudel suletud.

Talgupäeva käigus asuvad tööle ligi 30 vabatahtlikku, kelle hulgas on ka palju vabakutselisi loovisikuid, et teha EKKMis värvimise, pesemise, riisumise, kleepimise ning lammutamise töid. Publikul on võimalik tulla majaga tutvuma ning osaleda neljal tasuta tuuril muuseumis ning selle õuealal.