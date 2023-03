Adamson-Ericu muuseumis avatakse metsateemaline kunstinäitus

Adamson-Ericu muuseumis on alates 24. märtsist avatud näitus «Puude taga on mets», kus on eksponeeritud Leili Muuga, Enn Põldroosi, Olga Terri, Olav Marani ja teiste Eesti autorite metsa- ja loodusmaastikud koos 20. sajandi loomaskulptuuridega. Väljapanekuga uuritakse metsa kui kultuurilise fenomeni kujunemise ja kinnistumise ühte peatükki hilisnõukogude perioodil – ajal, mil sai järjest selgemaks, et inimtegevus ja metsamajandus on ohustamas looduskeskkonna tasakaalu.