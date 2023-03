Lavale jõuab Ugala ajaloo kõige esimene monolavastus

Neljapäeval, 23. märtsil esietendub Ugala teatri ajaloo esimene monolavastus. Taago Tubin toob lavale Ian Kershaw’ «Maailma ajaloo kõige võimsama näidendi», mis etendub Ugala kammersaalis, mis on samuti esmakordseks mängupaigaks. Lavastuses mängib teatri raudvara Andres Tabun. Lavastuse kunstnik on Kaspar Jancis, heli- ja muusikaline kujundaja on samuti Taago Tubin. Valguskujundaja Villu Konrad ja tõlkija Pirjo Jonas.