Ansamblil Dead Furies ilmus vinüül sügisel välja antud albumile «V»

Bändi ninamees Ardo Kivi kommenteerib: «Me tahtsime oma motiveerituse tipus laiali minna. Selle viimase albumi tegemine pigistas emotsionaalselt ja füüsiliselt nii tühjaks, et meist jäid järgi pelgalt tühjad kestad. Võta näiteks Michael Jordan. Ta lõpetas ka tipus. Eesmärk oli mitte saada oma paroodiaks. Me saavutasime selle bändiga rohkem, kui me kunagi unistada oleks osanud. Küsi ükskõik milliselt action-roki huviliselt üle maailma, kas nimi Dead Furies ütleb talle midagi ning ma võin anda pea, et ta vastab jaatavalt.»

Dead Furies on üksmeelselt nõus, et album «V» on nende loominguline kõrghetk. Ardo lisab: «See teeb sellest albumist ideaalse luigelaulu. Kõik, mis meil sees oli, sai selle albumi vagudesse kraabitud. Artistid ütlevad alati, et viimane album on parim, aga ma tõesti tunnen, et see on meie loominguline kõrghetk. Inspiratsioon oli nii põhjas, kui üldse olla sai. Oleme väga uhked selle albumi üle ja soovitan see album kasvõi korra läbi kuulata. Keegi ei pea pettuma.»