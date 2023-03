Aeglaste ja massiivsete kitarririffide organiseeritud kaos

Metal-maailma üldiseid traditsioone ja trende arvestades näisid selle grupi puhul märkimisväärselt ebastandardsed nii päritolumaa (Itaalia!), stiil (death doom) kui ka koosseis (kahe naisliikmega trio). Minu üllatus kasvas veelgi, kui sain teada, et solistiks on naine, ning mis eriti veider, et mingitel segastel asjaoludel on see bänd kolinud nüüd Eestisse.