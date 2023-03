Paraku on üsna igav ka Netflixi dokumentaalfilm «Money Shot: The Pornhub Story», milles uuritakse maailma võimsaima pornograafiakeskkonna Pornhub telgitaguseid. Uurida on seal kõvasti ja film toob selgesti välja vastanduvate poolte seisukohad, aga ma hoiatan: seda tehakse nii tuimalt, et tukk võib juba poole tunni pärast peale tulla.