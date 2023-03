Rail Balticu raudteetrassi läbi matkanud Hanna Samoson: olin kui liikuv pihikamber!

Kaks kuud on aega välja kolida, ütleb punaste juustega naisterahvas, kes elab keset loodust nagu paradiisiaias. «Mina olen siin elanud kümme aastat, mees veel kauem. Ma arvan, et varsti peab hakkama kolima,» mõtiskleb ta hapul toonil, käed vestitaskutesse surutud. Selle maja asemele, kus ta on tervitanud sugulasi-sõpru ja kogunud vahvaid perekondlikke mälestusi, ehitatakse kiirraudtee, mida ootab või kardab iga eestlane: Rail Baltic.