Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus keelelistest ja füüsilistest piiridest

Laval saab näha tantsijaid Keithy Kuuspud, Lea Blaud (HR), Angel Casalit (AR), Rodrigo Chaverot (AR) ja Shion Yokoo-Ruttast (JPN). Live muusikat loob Vera Vice. Lavastus on tänavu valitud ka maineka Euroopa tantsuplatvormi Aerowaves programmi. «How the Land Lies» etendub Sõltumatu Tantsu Laval veel ka 31. märtsil ning 19., 21. ja 22. septembril.

Bianca Hisse selgitab, et põhiküsimuseks on, mida bürokraatlik või turistidele mõeldud keel meiega tegelikkuses teeb. «Kui ma räägin rootsi või isegi inglise keelt, siis mu kehakeel on erinev kui itaalia keelt rääkides. Kui sa ei tunne end enesekindlalt, koduselt või teretulnult, siis muidugi on su keha pinges, sa teed end väiksemaks. Meie keha on kui arhiiv, kuhu kõik, mis me kogeme, talletub.»