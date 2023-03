Organist Aare-Paul Lattik annab Niguliste kirikus soolokontserdi

Aare-Paul Lattik on Eesti üks väljapaistvamaid organiste, kes on õppinud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis orelit ning samal ajal Tartu Ülikooli filoloogia teaduskonnas. Oreliõpinguid jätkas ta Eesti Muusikaakadeemias, kus lõpetas magistrantuuri. Aastatel 1996-1999 täiendas ta end Prantsusmaal Lille’i konservatooriumis ning õppis paralleelselt Pariisi Sorbonne’i ülikooli muusikateaduskonna magistrantuuris. Aare-Paul Lattiku laias repertuaaris on eriline koht prantsuse orelimuusikal.