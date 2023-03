Raju küte! Kannabinõid avaldas äkilise muusikavideo loole «Oota»

Kannabinõid esitles reedel Kinomajas oma uut muusikavideot «Oota», mis on alates tänasest kõigile nähtav. «Muusikavideo kirjeldab retsi sisekaemust ja sellele järgnevat võitlust iseendaga,» sõnas Taniel Tegelmann. Tegemist on esimese singliga nende tulevaselt albumilt ning video on produtseerinud Siim Parisoo, keda tuntakse hip-hopi maastikul artistinimega DEW8.