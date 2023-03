Venemaa keiser ja tema hull – igavesest ajast igavesti

Kavalehel on kirjas tsitaat Jaan Krossilt: «Püüdsin tõmmata ajaloolisi paralleele, eesmärgiga rääkida lugejale mineviku konfliktidest, et aidata mõista olevikku.» See on ka Augi lavastuse eesmärk. Mõistagi on olevik anno 2023 hoopis teistsugune kui romaani ilmumise aastal 1978.