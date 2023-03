Selline ongi põnnipunk: raju ansambel Winny Puhh esineb lastekooriga

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avatseremoonia mängib tänavu eriliseks ansambel Winny Puhh. Armastatud punkbänd astub esimest korda üles lastekoori saatel – koos Haapsalu linna algkooli mudilaskooriga tuuakse kuulajate ette üks kosmiliselt raju šedööver. Mis see on ja mis laval täpsemalt juhtub, on aga saladus.