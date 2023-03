Märtsiküüditamise mälestuskontserdil kõlab Robert Jürjendali erakordne muusikateos

Kammerkoorile Collegium Musicale loodud 12 laulust koosnev tsükkel «Seitse valgusluike» on Robert Jürjendali kooriteostest üks mahukamaid. Tsükli aluseks on Tõnu Õnnepalu luuletused, mis pärinevad tema kogumikest «Ithaka» (1988), «Sel maal» (1990) ja «Kuidas on elada» (2012). Lisaks koorile on kaastegev Raun Juurikas (klaver). Dirigeerib Endrik Üksvärav.