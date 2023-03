ÜLESANNE TEHISINTELLEKTILE ⟩ Loe, millise Kivirähki stiilis jutu kirjutas robot!

Maailmas populaarsust koguv tehisintellekt ja juturobot ChatGPT annab põhjalikke vastusi igasugustele lihtsamatele ja keerulisematele küsimustele. Seetõttu on naljatletud, et ChatGPT hakkab õpilaste kodutöid valmis kirjutama, olgugi et robot teeb mõnikord kummalisi faktivigu. ChatGPT võib olla ka äärmiselt loominguline, mistõttu saab talle ette sööta ka lõbusaid kirjutamisülesandeid. Kultuuritoimetus palus robotil kirjutada lühijutu Andrus Kivirähki stiilis. Vaata, millise loo ChatGPT valmis kirjutas! Kas meenutab Kivirähki lugusid?