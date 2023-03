Kristina Kallas: voogedastusplatvormid tuleks maksustada!

Muuhulgas üles Kristina Kallas, et lisaraha võiks saada voogedastusplatvormide maksustamisest. Järgnev on väljavõte koalitsioonikõneluste pressibriifingu stenogrammist :

Kritina Kallas: «Eesti sees [tegutsevad] voogedastusplatvormid, me ei räägi ainult Netflixist, vaid ka Eesti omadest. Me ei ole selles määras kokku seda leppinud. See, et me oleme üks vähestest riikidest, kes seda ei maksusta, selleks me ei jää.»