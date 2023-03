Kirjandusfestival HeadRead kuulutas välja tänavused väliskülalised

Tallinna on oodata Šveitsis elavat vene kirjanikku ja mõtlejat Mihhail Šiškinit, Leedu kunstiajaloolast ja kirjanikku Kristina Sabaliuskaitéd ning briti stsenaristi ja kirjanikku Anthony Horowitzi; HeadRead festivalile tulevad ka rahvusvahelise haardega Taani kirjanik Janne Teller, kelle noorteromaane eluliselt olulistest küsimustest on tõlgitud mitmesse keelde; Sylvia Plathi elust romaani kirjutanud Rootsi kirjanik Elin Cullhed ja kirjandusfestivalile tuleb ka Tadhg Mac Dhonnagáin, kelle menukas debüütromaan on esimene gaeli keelest eesti keelde tõlgitud romaan ning üles ehitatud Eesti põgenikust tegelaskujule.